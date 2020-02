Le Guarattelle della Compagnia Pulcinellarte al Carnevale di Frascati

Durante il Carnevale di Frascati, la compagnia Pulcinellarte parteciperà all'evento con spettacoli di burattini che verranno rappresentati dalla mattina fino alle 20 il 16 febbraio.

Le guarattelle sono una forma culturale di tradizione che la compagnia Pulcinellarte porta avanti da anni.

Dalla seconda metà del 1500 nascono a Napoli "le guarattelle" spettacoli di burattini unici e dinamici. Pulcinella è il protagonista delle diverse storie e si batte per far trionfare il bene. Lo spettacolo è di poche parole, l'importanza e l'universalità di questa forma d'arte è data dalla gestualità, dall'azione scenica, dalla dinamicità e musicalità. La specialità di questo spettacolo è la voce di Pulcinella, unica al mondo e magica per il suo suono universale. Per tale motivo le guarattelle sono famose in tutto il mondo, avendo un linguaggio universale.

Vedrete nel teatrino dei burattini le avventure di Pulcinella e del suo compare Colanfronio, che affronteranno guardie, guappi e addirittura il Diavolo e la Morte!

Cos'è Pulcinellarte?

Pulcinellarte è un progetto culturale nato per diffondere le tradizioni popolari campane; trova il suo culmine nell'incontro speciale tra Manuel Pernazza e Alessia Luongo. Con il loro incontro si sono concatenate passioni e obiettivi: Alessia Luongo porta avanti le tradizione popolari della sua terra ovvero l’Irpinia recuperando canti e fiabe delle sue zone che si tramandano esclusivamente per via orale, e Manuel Pernazza essendo un Pulcinella di tradizione orale, porta avanti la storia e la spiritualità della gloriosa maschera napoletana.

L'appuntamento è il 16 febbraio per divertirsi assieme ai burattini della compagnia Pulcinellarte!