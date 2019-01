Guantanamo - Errore di Sistema al Teatro Lo Spazio

GUANTANAMO – ERRORE DI SISTEMA

Spettacolo teatrale



Testo e regia di Matteo Pantani, Sonia Remorini e Mariano Viggiano



Con Daniele Ponzo, Claudia Peluso, Salvatore Riggi, Dario Benvenuto, Ilaria Smacchi ed Elena Biagetti, Giorgia Lunghi, Irene Michetti,Angelica Briganti, Nicolas Varisco, Paolo Roberto Ricci, Michela Maffongelli



Frutto di un lavoro d’inchiesta, questa scrittura originale ha come obiettivo quello di far conoscere l'atroce stato di detenzione di numerosi campi di prigionia, esemplificati in questo caso dalla prigione militare della baia di Guantanamo, proprietà degli Stati Uniti sull’isola di Cuba. Vi sono sempre più realtà simili a questa ovunque nel mondo, non solo sotto amministrazione Americana, dove spesso le condizioni dei prigionieri superano di molto i limiti sanciti dai diritti umani. Il testo origina dall’adattamento di servizi giornalistici, documenti ufficiali e scarne testimonianze giudiziarie, che ricreano un ambiente drammatico e quanto mai attuale. Con un montaggio cinematografico di rotture e dissolvenze, in scena vanno non solo i prigionieri e le loro vicende, ma anche la disperazione delle famiglie da cui vengono strappati, la spietata umanità dei vertici militari, la facciata ambigua delle istituzioni. Un difficile intreccio di ideali e credo spesso contrastanti, uno scenario in continuo mutamento e sempre in bilico fra sete di giustizia e sentimenti di vendetta che non possono portare ad altro che a una sospensione del giudizio di fronte a un panorama così complesso.