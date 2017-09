Grotte dell'Arco a Bellegra: apertura notturna

Le Grotte dell'Arco a Bellegra aperte fino alle 24. Potrete visitare l'affascinante sito turistico con un visita tradizionale oppure scegliere l'opzione di una visita speleologica. Previsto dalle 18 alle 24 un aperitivo per vivere le Grotte di Bellegra by night.

Grotte dell'Arco a Bellegra

A circa 4 km. ad Est dal centro abitato di Bellegra, vi è una area di grande rilevanza ambientale che si estende tra la Valle Cupa e la zona conosciuta con il toponimo Le Cese interessata da vistosi fenomeni carsici. Caratteristica è una depressione carsica, la valle del Pantano dove, fino al inizio del 900’, esisteva un lago, prosciugato nel 1911 per utilizzazione agricola. Da questo piccolo bacino e da un suo emissario sotterraneo si è originato un fenomeno di carsismo naturale “le Grotte dell’Arco”, lunghe quasi 1.000 m. Sono denominate “Grotte dell’Arco” perché ad una trentina di metri più a valle dalla sua entrata, si trova un arco naturale di pietra. Sono le uniche della Provincia di Roma.

La visita delle grotte - informano dalla ProLoco di Bellegra - risulta estremamente suggestiva per la ricchezza di stalattiti, stalagmiti, inghiottitoi, camere e per l'osservazione della fauna di grotta in particolare chirotteri, anfibi e ancora micro e mesofauna tipica di tale strutture. Lo sviluppo della grotta è soprattutto in lunghezza piuttosto che in profondità consentendo un accesso relativamente agevole. Le grotte sono attrezzate e visitabili con estrema comodità anche da persone diversamente abili.