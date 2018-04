Gregory’s Jazz Portrait: il venerdì dello swing doppio

Tutti i venerdì doppio concerto con la swingband del Gregory's Jazz Club. Dopo più di 20 anni di jazz amato e coltivato insieme a un'intera generazione di musicisti, il Gregory's presenta il suo Jazz Portrait. Il venerdì del jazz caldo, con lo swing nelle vene, affidato a una selezione dei più appassionati esponenti del jazz tradizionale a Roma. Una band che intorno al nucleo costituito da Red Pellini e Michael Supnick viene pensata ogni settimana per affrontare un repertorio che attraversa gli anni mitici che hanno segnato l'inizio del secolo, quelli della "Jazz Era"; costante la qualità dei musicisti e della loro cultura musicale, il rispetto per il jazz e per il pubblico; espressione popolare nata dall'incontro di diverse culture, il jazz continua a dare il meglio di sè solo quando si crea quell'incontro magico tra musicisti e pubblico in quel rapporto che ogni volta nasce sul momento, in un'atmosfera satura e vibrante, e incorniciato dalle note e dalle melodie più belle. E' una festa e siete tutti invitati.



Red Pellini - Sax Tenore

Michael Supnick - Tromba

Piersimone Crinelli - Sax Baritono

Alessio Magliari - Pianoforte

Guido Giacomini - Contrabbasso

Emanuele Zappia - Batteria



Cena à la carte a partire dalle 19.30

Inizio concerto ore 21.30

Inizio secondo conerto a mezzanotte

€ 20,00 inclusa la prima consumazione,

per assistere al solo concerto

