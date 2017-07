Gregorio Samsa: The Sound & The Story

The Sound & The Story è il titolo della mostra del duo artistico Gregorio Samsa, la seconda di un ciclo espositivo che affronta il tema dei corsi e ricorsi storici della violenza provocata dalle ambizioni di leader politici e dittatori.

Nell’installazione in AuditoriumArte, l’artista costruisce un percorso articolato a partire dal video documentario di un’azienda americana produttrice di vinili nel 1957. Tramite la manipolazione del video, preso rigorosamente dal web, per simulare la realizzazione del 33 giri di Gregorio Samsa, e un processo di spersonalizzazione dell’immagine trasformata in icona geometrica comune ai diversi lavori in mostra – la copertina del vinile, il giradischi, il dipinto di Nerone, le sculture in legno, il kilim…-, l’artista mette in scena una narrazione costruita sull’intreccio tra finzione e realtà secondo una strategia poetica che è la cifra stilistica del suo lavoro.

One Space/One Sound è un progetto espositivo periodico sull’arte del suono concepito da Fondazione Musica per Roma per lo spazio AuditoriumArte. Il progetto è rivolto a installazioni che hanno il suono come loro componente fondamentale, sia per la relazione con lo spazio che per la relazione con l’immagine visiva, scavalcando così la separazione tradizionale, oramai obsoleta, tra discipline artistiche diverse. Tratto comune di quest’arte del suono è proprio l’intrinseca relazione tra suono, l’esperienza visiva e la percezione architettonico/spaziale.