San Gregorio dei Muratori e Sant'Ivo dei Bretoni

All’interno di palazzo Marescalchi, sorge l’oratorio tardo cinquecentesco dei muratori che conserva l’originale decorazione a stucco ed affresco, dell’ambiente artistico di papa Borghese. La chiesetta rinascimentale intitolata a S. Ivo è un prezioso esempio di neo quattrocentismo con interessanti elementi di architettura e di pittura. Due rarità romane.

App. in via di Ripetta, angolo via Leccosa. Contributo € 7,50 + offerta € 2,50.