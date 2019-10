Greg & The Frigidaires in concerto al Cotton Club

Una vera Doo-Wop band! Un quartetto vocale ed una solida ritmica che a suon di "Sha-badubudì" e "Ramalamading dong" ripercorrono uno dei generi più interessanti degli anni '50/'60 con armonie vocali, ritmi swinganti e rockeggianti!



Dai Coasters, a Dion & the Belmonts, ai Diamonds, e poi The Cleftones, The Beach Boys, The Platters, The Cadillacs e altre band che hanno contribuito alla fama di questo genere, in più molti brani originali pregni di sagacia ed ironia.



La passione per il r'n'r e per il doo wop è la base da cui i Frigidaires partono per creare un'esperienza musicale attuale, il linguaggio è rispettoso delle radici sia nella musica che nelle intenzioni dei testi, l'ironia e il sarcasmo tipico del genere, rivivono calati nei nostri giorni e la musica, dalle sonorità '50s e '60s ha un'energia decisamente garage rock.



La band nasce dalle esperienze condivise in 25 anni di concerti, sui palchi di tutta Italia e attraverso diverse formazioni, da Claudio 'Greg' Gregori e Luca Majnardi; insieme a loro Alex Meozzi, Giovanni Campanella, Giulio Scarpato e Olimpio Riccardi, quattro provati professionisti che si distinguono in generi che vanno dal rock al jazz.



I Frigidaires non si presentano come semplice 'cover band', le canzoni che propongono in concerto e sui dischi si alternano tra composizioni originali e classici del genere, a volte con ficcanti testi rivisitati in italiano, per questo e per l'energia dei loro live set riescono a raggiungere i pubblici più eterogenei, dai centri sociali agli abbonati dei teatri.



Claudio Gregori è noto ad un pubblico più vasto per la sua attività di attore e autore per la radio la televisione ed il cinema ma fin dalla metà degli anni '80 è attivo come cantante e chitarrista nella scena r'n'r e rock'a'billy romana e attraverso gli anni ha mantenuto con passione e con successo l'attività di musicista.



Luca Majnardi ha condiviso molte delle esperienze musicali insieme a Claudio Gregori, cantante e trombettista si alterna con gioia tra il r'n'r, il croonin' in big band e il jive blues in diversi combo.



Alex Meozzi chitarrista e cantante, leader degli 'Statale 66'(di cui Gregori e Majnardi sono anche produttori), appassionato delle armonie vocali che vanno dagli anni '50 alla psichedelia dei primi anni'70 e carismatico solista.



Giovanni Campanella, batterista apprezzato soprattutto nel jazz, sia moderno che tradizionale, a livello nazionale, con i Frigidaires può dare sfogo alla sua anima più garage.



Giulio Scarpato, bassista e contrabbassista che spazia dalla musica d'avanguardia al jazz e al reggae e che nei Frigidaires trova una dimensione anche come storico e biografo del Gregori.



Olimpio Riccardi è un sassofonista dal grande talento e dalla grande preparazione che si destreggia in contesti vari e prestigiosi e che con i Frigidaires da sfogo alla sua passione per il doo wop anche come cantante.



Line-up

Greg, Voce-Chitarra

Luca Majnardi, Voce

Alessandro Meozzi, Voce-Chitarra

Olimpio Riccardi, Sax

Giovanni Campanella, Batteria

Giulio Scarpato, Basso



