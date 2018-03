Greg presenta Rock & Soul Explosion al Cotton Club

SERATA DEDICATA AL RICORDO DEL GRANDE ENRICO CIACCI



Rock & Soul Explosion porterà in scena i più grandi classici rock’n’roll, county e soul. Sul palcoscenico una band di grande livello formata di Greg, musicista, cantante, comico, attore e conduttore radiofonico e dal vocalist e pianista Mario Donatone, da tempo attivo sulla scena romana e leader di diversi progetti. Una serata coinvolgente per un viaggio verso la musica d’oltreoceano a cavallo di diversi generi musicali che ancora oggi continuano a fare tendenza e a raccogliere gruppi di appassionati. Dalle splendide note di Ray Charles, alle struggenti melodie di Johnny Cash, passando per la grinta di grandi artisti quali Elvis e Chuck Berry. Energia allo stato puro che nella performance da palcoscenico trova il suo ambiente perfetto e la sua naturale valvola di sfogo.



Line up:



GREG CHITARRA/VOCE

MARIO DONATONE VOCE/PIANO

DANILO BIGIONI BASSO

ROBERTO FERRANTE BATTERIA



INGRESSO €10



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it