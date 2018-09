Greg Howe trio in Concerto al CrossRoads

Un Supergruppo d’eccezione per un’avventura straordinaria lungo la musica strumentale senza frontiere…



Greg Howe ha collaborato con artisti come Dennis Chambers, Victor Wooden, Richie Kotzen, Jason Becker, Billy Sheehan, Stu Hamm, Simon Phillips, Marco Minneman e Eddie Jobson. Ha suonato con grandi artisti Pop come Mickael Jackson, Justin Timberlake, Rihanna e Christina Aguilera. L'artista ha costruito una solida reputazione grazie alla sua tecnica e al suo famoso "tapping". Greg Howe è un chitarrista leggendario e il suo ultimo album, Wheelhouse, è una grande dimostrazione di stile e di gusto Musicale .



Wheelhouse (2017) è un ritorno al funky, groovy sound fusion strumentale. Oltre al nuovo materiale, aspettatevi una serie di classici come Jump Start, Kick it all Over e Sunny sulla set list. Il bassista Ernest Tibbs (Simon Phillipps, Lee Ritesour, Mike Stern) e il batterista italiano Gianluca Palmieri (Maragold, Kamasi Washington e Ack van Rooyen) completano il trio del virtuoso della chitarra!



Open Act.

@Alessandro Benvenuti Trio

Alessandro Benvenuti: guitar

Pino Saracini: bass

Lucrezio de Seta: drums