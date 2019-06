GranRoma, arriva la spiaggia al centro commerciale

Fino a domenica 16 Giugno la galleria commerciale GranRoma si trasforma in un grande stabilimento balneare a misura di bambini. Secchiello e paletta alla mano, infradito ai piedi per rilassati sulle sdraio, immaginando di essere in riva al mare.

Spiaggia per bambini e Baby Parking gratuito

Mentre mamme e papà fanno shopping in tranquillità, i bambini possono restare a giocare con i propri amici costruendo castelli di sabbia in tutta tranquillità grazie al servizio di Baby Parking Gratuito.

La spiaggia di GranRoma e il Baby Parking gratuito saranno aperti fino a domenica 16 Giugno nei seguenti orari:

Da Lunedì a Venerdì dalle 16:00 alle 20:00

Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

La spiaggia del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping la trovi al piano terra, di fronte ai negozi Yves Rocher, Primadonna, Adidas e Imperial.