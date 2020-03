I grandi classici del jazz al Teatro Tor Bella Monaca

Concerto dello Young Art Jazz Ensemble diretto da Mario Corvini con ospite Stefano Di Battista



Teatro Tor Bella Monaca 19.03.2020 - ORE 21.00



Percentomusica presenta “IncontriJazz”

direzione artistica Massimo Fedeli | Organizzazione P&RG Eventi

Young Art Jazz Ensemble di Mario Corvini

Direzione M° Mario Corvini

Special guest: Stefano Di Battista - Sax



Percentomusica, centro per la formazione artistica, torna al Teatro Tor Bella Monaca con il secondo appuntamento della rassegna “Incontri Jazz”, in un viaggio che attraversa le diverse espressioni di questo poliedrico genere musicale.



Dopo il primo brillante evento dedicato alla musica di Django Reinhardt, narrata dal Hot Club Roma quintet e dalla voce di Giorgio Tirabassi, la grande musica jazz torna ad esprimersi attraverso le note dei miti del jazz classico interpretate dalle big band.



Il progetto musicale che propone la YAJE-Young Art Jazz Ensemble è infatti un excursus sulla storia delle big band.



Da Duke Ellington - uno dei massimi compositori del '900, la cui influenza è stata e rimane significativa su generazioni di jazzisti, passando per Count Basie - che fu un punto di riferimento del jazz e la sua band una sorta di scuola per giovani musicisti - fino ad arrivare alla massima espressione di modernità e carattere orchestrale di Thad Jones, si attraverseranno cinquant’anni di storia delle big bands.



Il M° Mario Corvini dirige la Young Art Jazz Ensemble.

Al sassofono un ospite speciale: Stefano Di Battista.



