Grandi capolavori a confronto: Michelangelo, Donatello e Pinturicchio, nella maestosa Basilica di Santa Maria in Aracoeli

La basilica di Santa Maria in Aracoeli è situata su uno dei due gioghi del colle più importante della città: il Campidoglio. Abitato sin dall’antichità, il colle aveva due cime: l’Arx, su cui sorgeva il tempio della dea Giunone, e su cui si installò poi la basilica dell’Aracoeli, e il Capitolium, che invece ospitava il tempio di Giove e in seguito il palazzo del Comune di Roma, meglio noto nel Medioevo come palazzo Senatorio

La chiesa dell’Aracoeli fu costruita sulle rovine del Tempio di Giunone Moneta, che sorgeva sull’Arx. L’identificazione del sito non è però certa; secondo altri studi la chiesa sorgerebbe infatti dove si trovava l’antichissimo Auguraculum, luogo dal quale gli Auguri prendevano gli auspici osservando il volo degli uccelli (da altri studi collocato invece sul Palatino).



Assai più della Basilica Papale di San Pietro e della Cattedrale di San Giovanni, dedicate soprattutto a magnificare il fasto e la potenza dei papi, l’Aracoeli è la chiesa del popolo romano e delle sue istituzioni civiche, con particolare riferimento al vicino Senato.



L’interno, costruito su tre navate a tutto sesto, è ricco di tesori d’arte; tra gli altri, oltre al soffitto ligneo a cassettoni e al bel pavimento cosmatesco conservato in gran parte (salvo gli inserti di lastre tombali) e molto ben tenuto, sono presenti nella Cappella Bufalini affreschi del Pinturicchio che illustrano Storie di San Bernardino, affreschi tardo-manieristi absidali del Cinquecento, una tavola con una Trasfigurazione di Girolamo Siciolante da Sermoneta, la pietra tombale di Giovanni Crivelli opera del Donatello, due pergami attribuiti a Lorenzo di Cosma e al figlio Jacopo.



Visita guidata: domenica 20 ottobre ore 10:00

Appuntamneto: ore 10:00, massima puntualità, Piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio (in caso di pioggia sotto il porticato a destra della statua)

Quota di partecipazione: €12,50, si prega di portare banconote di piccolo taglio.

Prenotazione: tramite mail all’inidirizzo segreteria@adm-arte.it, oppure mandando un messaggio sms o whatshapp al 3208424686 – specificando il vostro nomminativo, il numero dei partecipanti e un numero telefonico di riferimento, per avvisarvi in caso di cambio programma.