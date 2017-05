Angeli Rock compie tre anni: ed è festa!

Sabato 6 maggio grande festa per i 3 anni di Angeli Rock! DJ, animatori circensi, sputafuoco, acconciatori, truccatori...e molto altro per una festa top per un locale top! Saranno aperti al pubblico tutti e 4 i piani del grande locale di Via Ostiense, il tema centrale sarà il fluo, gadget, acconciatori e truccatori vi daranno il tocco giusto con i loro trucchi speciali fluorescenti, il tutto nella bellissima atmosfera creata dal Circo Bianco e dallo storico dj capitolino Stefano Toccacelli...insomma...non sarà una semplice festa ma un grande evento!! Possibilità di cenare con servizio al tavolo o con apericena COME SI SVOLGE: La serata parte presto con l'apericena nella sala disco o la cena servita nella sala interna o in terrazza panoramica Durante la cena musica di ascolto vi intratterrà creando l'atmosfera giusta. Dalle 22:30 si iniziano le danze nella sala disco con dj set e si susseguiranno spettacoli circensi con il CIRCO BIANCO Durante la festa ci saranno dei corner con acconciatori e truccatori professionisti pronti a darvi un nuovo look totalmente in forma gratuita, inoltre stand con acconciature e trucchi speciali con colori fluo giorno e notte, unici e di grande effetto! Fotografi e telecamere saranno presenti per immortalare la grande festa di Angeli Rock!!! I PREZZI: apericena: + tavolo riservato nominale + 1 drink 15 euro uomo - 10 euro donna CENA sala ristopub o terrazza panoramica prezzi da menu', puoi vederli al seguente link: http://www.angelirock.it/il-menu-angeli-rock.htm n.b.: durante la serata distribuzione di gadget fluo, inoltre seguirà un contest dove la foto pubblicata sulla nostra pagina facebook che riceverà più like vincerà 4 total look capelli presso gli istituti di bellezza partner dell'evento ANGELI ROCK Via Ostiense 193 b/c/d - 195 www.angelirock.it info e prenotazioni: 0686708250 - 3388741263 (attivo dopo le 14:00) facebook event: https://www.facebook.com/events/1688059137877421/