Grande evento conclusivo del festival "SCIENZiatE!"

Domenica 26 maggio 2019 a Roma si conclude con un grande evento presso il Parco dei Romanisti (viale dei Romanisti 200), aperto al pubblico dalle 15 alle 20 a ingresso gratuito, il Festival SCIENZiatE!, inserito nel programma della manifestazione EUREKA! ROMA 2019 promossa da Roma Capitale e in collaborazione con SIAE.

Curato da Claudia Fasolato e Nadia Di Mastropietro per Doc Educational con il supporto di The Science Zone Associazione di Divulgazione Scientifica, l'evento racconterà, tra performance artistiche, mostre e divulgazione, le scoperte di 6 grandi donne che con il loro lavoro hanno cambiato il mondo scientifico: Ipazia d’Alessandria, Rosalind Franklin, Marie Curie, Mildred Dresselhaus, Donna Strickland e Rachel Carson.

La grande festa del 26 maggio andrà anche a coronare il successo dei 6 laboratori interattivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, realizzati dal 10 al 25 maggio presso la Biblioteca Rugantino.



Il programma dell’evento:

La giornata inizierà alle 15 con la Passeggiata Scientifica per le vie del VI Municipio: partenza a piedi dalla Biblioteca Rugantino (via Rugantino 113) per un percorso di scoperta con diverse “fermate” ispirate dai fenomeni naturali che il pubblico, accompagnato da esperti divulgatori scientifici, osserverà sulla strada che dalla Biblioteca porta al Parco dei Romanisti, dove alle 16 il festival avrà inizio.



Dalle 16 e per tutta la durata dell’evento:

Esibizione scientifica interattiva rivolta ad un pubblico di tutte le età, in cui i partecipanti ai laboratori scientifici, insieme a divulgatori più esperti, proporranno degli exhibit interattivi dedicati alla disciplina di ricerca delle 6 scienziate. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, dopo l’esperienza laboratoriale delle scorse settimane, sono pronti a diventare divulgatori, e raccontare la scienza al pubblico.

Mostra artistica con performance di live painting ispirato alle 6 scienziate protagoniste del Festival, realizzato da sei giovani pittrici: Mila Gno, Tiziana Rinaldi Giacometti, Giusy Guerriero, Violetta Carpino, Anita Genca e Flavia Fanara

Ore 17: dibattito “Donne e scienza!?!”

Un dibattito-gioco di ruolo sul tema delle donne nella scienza e della scienza delle donne. Si parlerà delle statistiche, del pensiero comune, dell’esperienza di vita di ricercatrici e scienziate, del garantire a tutti l’accesso al sapere scientifico.

Ore 18: l’acrobata aerea e la gravità, con KiraPiccola circonferenza in cui verrà esplorata la gravità con l'ausilio del tessuto aereo. Forza peso, equilibrio, pendoli e buchi neri. A fianco alla teoria, l'arte: l'esibizione di un'acrobata accompagnerà il pubblico alla scoperta della forza che ci tiene attaccati ben saldi al nostro pianeta e che fa girare l'universo. Un incredibile viaggio che parte dai mostri sacri della fisica Galileo e Newton e che arriva ai giorni nostri passando per il grande genio del secolo scorso, Albert Einstein.

Ore 18.30: The Science Experience – Women Edition, con I Bugiardini.

Ridere di scienza, con la scienza, per la scienza! L’improvvisazione teatrale e la divulgazione scientifica si incontrano sul palco per creare uno spettacolo unico. Il mondo della ricerca al femminile è pronto a condividere e raccontare il suo percorso professionale e di vita tramite la voce delle sue protagoniste, tra verità scientifiche e aneddoti autentici; un gruppo di attori di improvvisazione sarà pronto a farsi ispirare in maniera completamente libera da tutto ciò per raccontarvi storie e offrire risate ed emozioni. Il risultato è una miscela unica dove il mondo reale si incontra, fonde e confonde con gli infiniti scenari offerti dagli altri (im)possibili mondi.

Per info e prenotazioni: thesciencezone.info@gmail.com