Grande corteo in maschera al Santa Maria della Pietà

Sabato 18 febbraio, ore 15 Grande Corteo in Maschera! per grandi e piccini, amici, famiglie, fidanzati e single, l'appuntamento è alla Stazione di Monte Mario (piazzale adiacente a via Eugenio Tanzi) per arrivare al S. Maria della Pietà passando da via Troya, piazza Guadalupe e piazza Thouar. Durante il corteo musica e danze insieme ai ritmi scatenati di LA MURGA, I CRIANSA, E LA MARINERA. Alla fine del corteo tutti al Padiglione 31 del S. Maria della Pietà, grande festa con i Connemara Trio, Cena sociale e DJ SET per ballare fino a notte fonda.