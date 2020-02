Grande Corteo di Carnevale della Ex Lavanderia

Domenica 23 febbraio, ore 10.30 – Partenza Stazione Monte Mario

Grande Corteo di Carnevale



Si parte alle ore 10:30 alla Stazione di Monte Mario (lato via Trionfale) per arrivare a Santa Maria della Pietà, passando per via Troya, piazza Guadalupe, via Milli e piazza Thouar.



Il Corteo sarà accompagnato dall’orchestra di fiati e percussioni Geo. L’orchestra intende essere testimonianza vivente, marciante e squillante dell’economia del dono, da qui l'acronimo GEO: Gift Economy Orchestra. L’ intento è quello di portare musica e gioia in tanti posti, donando armonia con l’armonia. In piazza con loro a suon di musica tante persone mascherate con voglia di divertirsi e ballare assieme.

In corteo anche le coloratissime e gioiose murghe del Frente Murguero Romano. Quest'anno c'è un motivo in più per essere presenti ancora più numerosi del solito: per alcuni giorni ci hanno staccato l'acqua, bene essenziale per il funzionamento di tutte le attività dell'associazione.



Dopo il corteo sarà possibile pranzare all’Ex Lavanderia e partecipare ad una festa dove i bambini saranno coinvolti in un laboratorio di funambolismo e giocoleria. Con noi ci saranno anche gli artisti di Monte Mario che presenteranno la loro mostra collettiva “La maschera dipinta” (dalle 16.00), artisti che per ovvi motivi territoriali hanno un rapporto intimo con gli spazi dell’ex Manicomio e ha trovato nell’ex Lavanderia un luogo di incontro, confronto, lavoro e esposizione.

Qui mettono in mostra la loro indagine sulle maschere, su quel rapporto che inevitabilmente ci lega alla nostra apparenza, ricordandoci che forse esiste ancora la possibilità di scegliere come dipingere la nostra maschera. Gli artisti in mostra sono: Domenico Portale, Francesca Cantani, Ilaria Sartini, Lola Poleggi, Maurizio Bentivoglio, Mirella Rossomando, Nina Razzaboni e Triana Ariè



Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di divertirvi!

Ex lavanderia, Pad. 31 Santa Maria della Pietà, Roma

https://www.exlavanderia.it/

