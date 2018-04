Grandbrothers e Virginia al Circolo degli Illuminati

Sabato 14 Aprile al Circolo degli Illuminati, Battito presenta il concerto dei Grandbrothers, duo teutonico che con un originale mix di pianoforte ed elettronica ha sintetizzato un sound che combina la composizione classica con il moderno, la produzione sperimentale con il sound design.

In apertura un concerto di musica classica con la talentuosa pianista Natalia Pogosyan formatasi alla Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Insieme al violinista Alexei Doulov propone un repertorio di Rachmaninov, Debussy e Prokofiev.

A seguire con il party Minù si esibisce Virginia, Dj, cantante e produttrice che ha saputo unire la musica pop ed electro legata agli anni ’90 con le nuove sonorità house e deep del Berghain / Panorama Bar, di cui è resident deejay dal 2012. Il suo ultimo album “Fierce for the Night” è adatto sia all’ascolto e a infiammare le piste da ballo.

GRANDBROTHERS

Sono un duo originario di Düsserdolf composto da Erol Sarp e Lukas Vogel. Erol è un pianista jazz, mentre Lukas è un esperto di sintetizzatori e strumenti analogici. L’unione di questi due mondi ha creato una sintesi tra musica classica e contemporanea con l’elettronica sperimentale e il sound design.

Il loro primo singolo “Ezra Was Right” ha subito attirato diverse attenzioni, tra cui Gilles Peterson che l’ha passato ripetutamente nei palinsesti della BBC Radio. L’Ep uscito posteriormente, pur avendo una tiratura limitata è andato sold out in pochissimi giorni.

Con il loro primo album “Dilation” i Grandbrothers sono partiti dagli elementi forti del primo singolo: ricerca del minimalismo, musica ambient, IDM e techno. Tracce che iniziano con pochi elementi per poi creare dei paesaggi sonori a metà tra musica per club e colonne sonore. Un disco molto evocativo che ha convinto anche Paolo Genovese a utilizzare la traccia “Bloodflow” nel suo film “The Place”.

Il Grandbrothers hanno fatto di tutto per evitare l’uso di suoni eccessivamente sintetici: “Abbiamo preferito far suonare strumenti classici in chiave moderna, far evolvere la loro storia”.

Non a caso i martelli del loro piano vengono controllati dal computer cambiandone il suono. Con l’uso aggiuntivo di loops e riverberi acquosi è emersa una proposta musicale assolutamente personale.

VIRGINIA

Nata a Monaco, Virginia inizia giovanissima a produrre diverse hit fin dalla fine degli anni ’90. Presto si adatta anche al mondo del deejaying, riscuotendo immediatamente notevole successo. Da lì la sua carriera inizia ad avere una dimensione internazionale e oltre a due residency a Francoforte e Monaco, realizza live shows e deejay set anche all’estero. A tracce house ed electro riconducibili alla tradizione degli anni ’80 e ’90 si aggiungono ritmiche più tambureggianti e moderne. La ciliegina sulla torta sono le improvvisazioni canore di Virginia realizzate dal vivo che rendono l’intera esibizione di pura classe.

Nel 2008 pubblica il suo album in chiave electro-pop “Twisted Mind” che ottiene ottimi risultati. Diverse tracce vengono utilizzate come colonne sonore per film e show televisivi.

A partire dal 2012 Virginia si trasferisce a Berlino e diventa resident del celebre club Berghain/Panorama Bar. Qui entra in contatto con diversi produttori di livello come Steffi, Dexter o Steve Bug e inizia a collaborarci realizzando le linee vocali in diversi lavori.

Nel 2016 pubblica su Ostgut Ton il suo secondo album “Fierce for the Night” :un lavoro pregevolissimo, dove la club culture si unisce all’electro pop con ottimi risultati. Amore, desiderio e riflessioni esistenziali confluiscono in un lavoro pregevole dalle diverse sonorità ed esperienze.



Dalle 21:00

BIGLIETTI:

Prevendite: 12 euro + d.p.

Botteghino: 12 euro

Aftershow: 10 euro

INFORMAZIONI:

info@soundjest.com

office@circolodegliilluminati.it



