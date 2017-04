Grand Tour del Parco dell'Appia Antica

Il Grand Tour è una visita guidata in bicicletta alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi dell'Urbe: il Parco Regionale dell'Appia Antica. Si parte dal Centro Servizi Appia Antica (Via Appia Antica, 60) che è anche il punto di arrivo e per 17 chilometri si attraversa la storia di questo straordinario museo all'aperto raccontato ai pedalatori dalle esperte guide del Parco. L'attività è a numero chiuso, è richiesto un contributo di partecipazione di € 10,00 (per le guide e i radiotrasmettitori) e possono partecipare solo over 14. Sono disponibili 15 bici per chi volesse prenderle a noleggio per l'inziativa, il costo di partecipazione che include il nolo bici è di € 20,00. INFORMAZIONI: Appuntamento: h. 9,30 presso il Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60 Partenza: h. 10,00 Durata attività: circa 3h e 30min Percorso: Itinerario di circa 17km per scoprire tutte le bellezze storiche, archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche del Parco Regionale dell'Appia Antica e le sue differenti aree: Appia, Farnesiana, Acquedotti, Tor Fiscale e Caffarella PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-grand-tour-del-parco-dellappia-antica-31964923948 Per maggiori informazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma Primavera-Estate 2017 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non è, invece, possibile variare variare il giorno dell'attività acquistata dopo la prenotazione.