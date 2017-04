Grand Deballage di Roma: il programma dedicato ai bambini

Negli spazi del Guido Reni District è già di scena il primo GRAND DEBALLAGE di Roma, famosa manifestazione di tradizione francese già molto seguita anche in Inghilterra e all’estero, dove gli oggetti di antiquariato e modernariato vengono sballati davanti agli occhi dei potenziali acquirenti senza passare per tante mani. Sabato 8 e domenica 9 aprile l’attenzione sarà pero’ concentrata sui baby mercanti, con l’obiettivo di far scoprire ai bambini dai 5 agli 11 anni il mondo delle aste.

A partire dalle ore 10 ogni bambino avrà infatti l’opportunità di portare alla mostra-mercato un proprio gioco di cui si vuole disfare che verrà pre-accettato da un esperto. A seguire, potrà partecipare ad un piccolo corso di formazione per antiquari in fieri dove gli saranno illustrate le regole di partecipazione ad un’asta.

L’incontro sarà tenuto da un reale “battitore”: Luciano Carnaroli, uno dei più stimati professionisti del settore. Il piccolo avrà poi un minuto a disposizione per descrivere l’oggetto, spiegare il motivo per cui lo vuole vendere ed invogliare all’acquisto dello stesso. A quel punto, intorno alle 11, avrà inizio la mini-asta educational con i giocattoli portati e vincerà il migliore offerente! Le famiglie potranno assistere, fare foto e video, ma ovviamente non intervenire alla battitura; l’iscrizione sarà consentita fino ad un massimo di 30 partecipanti. I giocattoli invenduti saranno poi donati a La Piccola Famiglia, associazione onlus che svolge da anni la sua attività nel campo dell’assistenza a portatori di handicap, disabili in genere, infermi affetti da malattie croniche e non, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani. L’appuntamento è a via Guido Reni 7, l’ingresso alla manifestazione e all’iniziativa per piccoli mercanti è libero a tutti.



LE GRAND DEBALLAGE DI ROMA – IL PROGRAMMA PER I BAMBINI

Sabato 8 e Domenica 9 aprile

Area Antica Cartografia

Asta Educational per bambini

Partecipazione fino agli 11 anni.

Ore 10 - Consegna giocattoli (solo preaccettati)

Incontro con i Battitori e assistenti per le regole.

Iscrizione max 30 bambini

Ore 11 – Inizio asta

A seguire: Mini rinfresco

Ore 12.00 (Domenica 9 aprile)

Consegna ufficiale soldi raccolti e giocattoli donati dai bambini a Piccola Famiglia Onlus.