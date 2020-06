Gran priorato di Malta all’Aventino: apertura “straordinaria”

Gran Priorato di Malta all’Aventino

*Visita guidata con apertura straordinaria ed esclusiva su prenotazione



Prenotazione obbligatoria entro e non oltre Mercoledì 24 giugno 2020 via

mail a rome4ucristianaberto@gmail.com o via SMS a Cristiana 331 5632913 ,

indicando data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la

prenotazione, numero dei partecipanti, numero di cellulare e indirizzo mail.

Appuntamento e accoglienza: a partire da 30’ prima in Piazza dei Cavalieri di

Malta, 4

Percorso: il giardino, la chiesa e le simbologie del Piranesi

Durata: 2 ore circa

Costo: visita guidata + biglietto d’ingresso e diritti di prenotazione €20,00 a

persona.



Descrizione:

Un’opportunità unica di visitare un sito normalmente chiuso al pubblico. Finalmente avremo modo di vedere cosa si nasconde dietro al buco della serratura più famoso di Roma e forse del mondo. La Villa oggi sede del Gran Priorato di Roma, una delle più antiche istituzioni

dei membri dell’Ordine di Malta, è anche sede dell’Ambasciata del Sovrano Ordine presso la Repubblica italiana. La chiesa, appena restaurata, è l’unico capolavoro architettonico di Giovan Battista Piranesi a cui il cardinale Rezzonico, insignito del titolo di Gran Priore

romano dell’Ordine, commissionò il completo rinnovamento; l’artista dalla personalità inquieta e complessa realizzò un’opera grandiosa con una decorazione fatta di segni e simboli allegorici di non facile interpretazione.

La visita sarà condotta da una guida accreditata presso l’Ordine di Malta.



NOTE DA LEGGERE:

*Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it/) e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).



*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.

