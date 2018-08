Gran finale di Letture d'Estate con Stefano Benni

Si conclude domenica 2 settembre la ricca programmazione di Letture d’Estate 2018, la storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo di Roma.

Durante la serata di domenica 2 settembre, imperdibile incontro con Stefano Benni, accompagnato da Graziano Graziani. Una rara occasione di conversazione libera con uno degli autori più inafferrabili della letteratura italiana. Non esiste una biografia del Lupo Benni che, in trent’anni, si è divertito a costruire almeno dodici biografie diverse; per la grande festa di chiusura, il Maestro della Fantasia potrebbe raccontarne un’altra, solo per il pubblico di Letture d’Estate