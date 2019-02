Gran concerto di Pasqua - Bach, Vivaldi e Pergolesi

Nel Gran Concerto di Pasqua, i capolavori di tre grandi autori si incrociano, si baciano, si abbracciano, mettendo drammaticamente in scena, nel rincorrersi delle voci del soprano e del mezzosoprano, il dolore di Maria.

Si tratta di una preghiera in musica, un suggestivo concerto con i Solisti dell’Orchestra Sinfonica di Roma e due splendide voci.

In un clima commovente e malinconico, la musica prende vita, forma, diventa arte altissima, nella quale sembra quasi di scorgere il volto in lacrime della Madonna davanti al Cristo.



PROGRAMMA



Johann Sebastian Bach

Passacaglia in Do minore BWV 582 per organo



Antonio Vivaldi

Sinfonia in Si minore per Archi e continuo "Al Santo Sepolcro"



Giovan Battista Pergolesi

Stabat Mater per Soprano, Mezzosoprano, Archi e Continuo

