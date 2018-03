Gran Concerto di Pasqua - Bach, Vivaldi e Pergolesi

Nel Gran Concerto di Pasqua, i capolavori di tre grandi autori si incrociano, si baciano, si abbracciano, mettendo drammaticamente in scena, nel rincorrersi delle voci del soprano e del mezzosoprano, il dolore di Maria.

Si tratta di una preghiera in musica, un suggestivo concerto con i Solisti dell’Orchestra Sinfonica Opera in Roma e due splendide voci.

In un clima commovente e malinconico, la musica prende vita, forma, diventa arte altissima, nella quale sembra quasi di scorgere il volto in lacrime della Madonna davanti al Cristo.



Info: www.operainroma.com