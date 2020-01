Gran Caciara Vicovarese, carnevale colorato e divertente a Vicovaro

Si avvicina il Carnevale e torna, puntuale, l'evento più colorato e divertente dell'anno! Il 16 e il 23 febbraio, piazza San Pietro a Vicovaro (in provincia di Roma) è pronta a far vivere a tutti i presenti due giorni di musica, festa e divertimento. Una Gran Caciara in puro stile Vicovarese.

Appuntamento il 16 febbraio alle 14,30 per l'inaugurazione della Gran Caciara Vicovarese 2020. La festa proseguirà fino alle 23,30 per poi tornare la domenica successiva con gli stessi orari.

Come raggiungere Vicovaro da Roma

Segui A24 in direzione di Strada Statale 5/SR5 a Vicovaro. Prendi l'uscita Vicovaro-Mandela da A24/E80

Svolta a destra e prendi Strada Statale 5/SR5(indicazioni per Mandela/Vicovaro/Roccagiovine/Licenza/Percile)

Svolta leggermente a destra e prendi Via Testaccio

L’area parcheggio si trova alla vostra destra.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2967038816642613/