- Tre, due, uno, festeggia il capodanno da Rosso la sera di lunedì 31 dicembre e brindiamo insieme all’arrivo del nuovo anno.

Trascorri una notte magica in una delle aree più belle di Roma, a pochi metri dal Circo Massimo, con il Gran Buffet di Capodanno a soli 50€, una selezione speciale con tante gustose ricette studiate per l'occasione dal nostro Chef... vieni a scoprirle!

Da mezzanotte in poi, invece, cambiamo pelle ed il nostro cocktail bar sta già rullando i motori per prepararvi tantissimi cocktails, ci sarà anche qualche anteprima speciale della nostra nuova drink list. Non fateveli scappare!

E perché non farsi accompagnare da un buon hamburger?

Un’edizione speciale del nostro menu, nella notte più lunga dell’anno, ti aspetta!

Cucina, pizzeria, pasticceria, cantina e cocktail bar.

Aperto dalle sette di mattina alle due di notte, 7 giorni su 7, dalla prima colazione al dopocena, passando per il pranzo e l'aperitivo, Rosso nasce per accogliere, in un ambiente internazionale, dall'atmosfera conviviale e confortevole tutti coloro che vogliono degustare un menu gourmet.

Menu che potete consultare online sul nostro sito http://www.ristoranterosso.it/menu/.

Vi aspettiamo.

Info e Prenotazioni: 0664420656

Mail: info@rossoristora.it

Sito: www.ristoranterosso.it