Graffiti delle dimore storiche a Roma

Passeggiata per il centro storico di Roma, alla ricercare dei graffiti dei Palazzi gentilizi. Era usanza abituale nel Cinquecento impreziosire le facciate dei palazzi gentilizi con estesi cicli ad affresco, eseguiti prevalentemente a monocromo con chiari fini di propaganda, da botteghe specializzate. Informazioni utili Appuntamento: ore 15,30 Via Zanardelli angolo Piazza Fiammetta Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017 (€5) NB) Per un gruppo formato da oltre 10 persone verranno presi gli auricolari, per dar modo a tutti di ascoltare bene la spiegazione della guida. In tal caso ci sarà un costo aggiuntivo di 2€ a persona. Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair