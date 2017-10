Gra’it Challenge: 7 bartender dagli USA a Roma

Dopo Milano e Venezia, arriva a Roma mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre il #graitour: il road show italiano con 7 promettenti bartender statunitensi vincitori della Gra’it Challenge, la prima competizione a colpi di cocktail di cui è stato protagonista il distillato italiano per eccellenza ossia la Grappa Gra’it.

La Grappa Gra’it è la prima innovativa grappa in grado di sposare altri ingredienti per la realizzazione di cocktail unici e strepitosi, mantenendo tutta la sua tradizione e diventandone l’elemento caratterizzante.

Un’iniziativa delle Distillerie Bonollo di Padova. Dopo il debutto negli Stati Uniti, Gra’it arriva finalmente nei più esclusivi locali italiani.

I vincitori della Gra’it Challenge negli USA

Giorgia Crea, Hector Acevedo, Franky Marshall, David Bonatesta, Meredith Barry, Ryan Wainwright e William Benedetto sono i 7 guru della mixology che hanno vinto negli Usa la Gra’it Challenge, organizzata dalle Distillerie Bonollo di Padova con la United States Bartenders' Guild (USBG) per promuovere negli USA una vera e propria rivoluzione culturale: la Grappa italiana sfida i colossi internazionali della mixology come gin, rum e tequila. La sfida si è svolta tra Miami, NewYork, Los Angeles, Austin e Chicago.

Dagli USA a Roma per della Gra’it Challenge

I primi classificati della Challenge ora sono in Italia per conoscere gli aspetti principali del “vivere italiano”: alchimia, design, moda, cucina, paesaggi unici e naturalmente i bar più cool e l’eccellenza enologica italiana. Una volta tornati negli USA saranno i migliori ambasciatori della Grappa e dello stile di vita italiani.

#graitour: il programma

In programma a Roma due esclusive serate aperte al pubblico:



Mercoledì 4/10

Caffè Propaganda (Via Claudia,15) dalle 18.00 alle 20.30



Giovedì 5/10

Chorus (Via della Conciliazione 4) dalle 22.30 alle 24.00