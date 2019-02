Gospel e solidarietà con World Friends

Sabato 9 marzo 2019 alle ore 17:30 l’ONG italiana World Friends, in collaborazione con il panificio Gemme di Grano e il Bar-Pasticceria Dolce Risveglio, organizza un concerto di beneficenza presso il teatro Don Mario Torregrossa di Acilia, con l’esibizione del coro Gospel “Charlie’s Gospel Angels” fondato e diretto dal 2003 dal maestro Charlie Cannon, apprezzato cantante e autore statunitense, noto per le sue interpretazioni che spaziano dal soul e rythm and blues al gospel.



Per assistere allo spettacolo verrà richiesta all’entrata del teatro una donazione a offerta libera. L’intero ricavato delle donazioni andrà a sostenere la campagna “In buone Mani”, promossa da World Friends al fine di acquistare nuova attrezzatura sanitaria e portare avanti la gestione ed i lavori di ampliamento e ristrutturazione del reparto di maternità e pediatria del Ruaraka Uhai Neema Hospital, situato nella baraccopoli di Mathare valley, nella periferia nord-est di Nairobi.



Amici del Mondo World Friends Onlus è un’organizzazione internazionale costituitasi nel 2001 per operare nella cooperazione allo sviluppo e realizza interventi in diversi paesi dell’Africa ed in particolare nelle zone più povere del Kenya. L’ONG si impegna per la tutela del diritto alla salute con particolare attenzione alla salute materno-infantile, alla formazione professionale e alla ricerca. Dal 2008 gestisce il Ruaraka Uhai Neema Hospital con lo scopo di offrire cure e assistenza sanitaria alle fasce più disagiate della popolazione delle baraccopoli di Nairobi, che non avevano accesso al servizio sanitario locale.



Dopo il concerto verrà offerto a tutti i partecipanti all'evento un piccolo aperitivo, gentilmente offerto e preparato dal Forno Gemme di Grano, in via di Macchia Saponara 148 e dal Bar-Pasticceria Dolce Risveglio, in via Pindaro 88. Presentera' la serata Silvana Merico, presidente della ONG World Friends e grande appassionata di musica Jazz e Gospel. Per garantire l’entrata a tutti/e i partecipanti all’evento si prega di prenotare scrivendo a info@world-friends.org o chiamando al numero 0683081500 tra le 10:00 e le 17:00, dal lunedì al venerdì.