Gospel al Cotton Club

All Over Gospel Choir presenta al Cotton Club il suo coro Gospel



E' un progetto che nasce nel 2006 dal desiderio del Maria Giovanna Ludovici di proporre a Roma un repertorio gospel contemporaneo. Il gospel infatti, se pur presente sul territorio con diverse realtà corali, si è sempre attestato su un repertorio tradizionale più vicino agli spirituals. Il gospel proposto dagli AOGC è quello che si canta nelle chiese di Harlem di oggi: sonorità black, r&b e fusion, ricche di groove e di blues, accattivanti e fresche. Il messaggio gospel resta intatto ma si veste di modernità e di attualità.



Line up :



ALESSANDRA SERZANTI VOCE

SHEROL DOS SANTOS VOCE

JOANNE SMITH VOCE

SILVIA SANTI VOCE

VINCENZO BIASCIOLI VOCE

RICCARDO GASPARI VOCE

FEDERICA COPPARI VOCE

ROBERTA LEDDA VOCE

FRANCESCA GENDA VOCE

EGLE GAGLIARDI VOCE

ALESSANDRO GASPONI BATTERIA

DOMENICO SCHIRRIPA TASTIERE

FABIO CIAGLIA BASSO

MARIO BUONAMASSA CHITARRA



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527