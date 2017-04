Goran Bregović: concerto gratuito a Roma

Torna l'attesa rassegna Porta di Roma Live che come di consueto porterà sul palco della Galleria Commerciale sulla Bufalotta tanti nomi della musica internazionale e nostrana. Il primo artista annunciato dalla direzione artistica è Goran Bregović.

Goran Bregović sarà in concerto a Porta di Roma il 21 luglio a partire dalle ore 21.30. Goran Bregović artista eclettico, ossannato in tutti i palchi del mondo, tra i pioneri della musica neo balcanica sempre alla ricerca di nuovi confini musicali è pronto dunque a tornare nella Capitale per una serata di musica che già si preannuncia da pienone.