Good Times Disco Music ai Pinispettinati: serata "C.L.A.S.S.I.C. Le Freak" a cura di Gianluca Vitale

Sabato 8 febbraio presso l'Associazione Culturale Pinispettinati si torna a ballare con Good Times Disco Music, appuntamento dedicato alla musica dance anni ’70 e ’80 che propone i migliori DJ del territorio nazionale e le migliori band capitoline. Una doppia serata, dunque, che comincia con il live del Bambù Duo, band che proporrà un set di musica chill out. A seguire il djset a cura di Gianluca Vitale "C.L.A.S.S.I.C. Le Freak" che rende omaggio al grande Nile Rodgers, icona di questo periodo, chitarrista, arrangiatore e compositore noto per aver raggiunto il successo planetario con gli Chic, affermandosi in seguito come uno dei produttori discografici più importanti della storia.



GIANLUCA VITALE: Comincia a mettere i primi dischi a 16 anni, facendo molta esperienza in eventi privati. Pochi anni più tardi comincia a frequentare i club della scena romana collaborando con varie organizzazioni ed amici dj. Tra le principali collaborazioni quelle con l’Alibi, Alien, La Casetta a Ostia, Alfeus e tanti altri. Predilige la dance anni ’80 e in particolar modo la Italo Disco e la house anni ’90. E’ stato anche dj su Mondo Radio e Radio Mania.



Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80



Apertura ore 20:30

inizio serata ore 22:00



Per info ingresso contattare i numeri

3348337356 / 3939954899

ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati



Dalle 20 alle 22 su prenotazione

possibilità di mangiare al buffet

parcheggio supplementare gratuito di fronte al circolo

(anticipare dati per rinnovo tesseramento annuale alla mail: pinispettinati@gmail.com).



Possibilità di cenare al buffet prenotando ai numeri

3348337356 / 3939953899

