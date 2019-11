Good Times Disco Music presenta Max Pasquarelli Band in concerto ai Pinispettinati

Si torna a ballare sul legno dei Pinispettinati con “Good Times Disco Music”, serata dedicata alla musica dance anni ’70 e ’80 che propone i migliori DJ del territorio nazionale e le migliori band capitoline.

Sabato 30 novembre l’appuntamento è con Max Pasquarelli e la sua band che sarà alle prese con un repertorio legato alla dance anni ’70 e ’80 e i più grandi successi che hanno fatto la storia di quel periodo. Tra le band e gli artisti di riferimento non mancheranno grandi musicisti quali Barry White, gli Earth Wind and Fire, Lionel Richie, Kool and the Gang, George Benson e tanti altri.

Una serata, all’insegna della musica afro-americana fatta apposta per ballare e per riportare in vita il sound che ha caratterizzato una delle epoche d’oro della musica. Non a caso Max Pasquarelli, cantante attivo sulla scena romana e nazionale da oltre 35 anni, è uno dei maggiori interpreti di questo filone e per l’occasione sarà accompagnato sul palcoscenico dei Pinispettinati da una band di grande livello. A completare questa line up, infatti, ci saranno Gianni Ferretti alle tastiere, Moreno Viglione alla chitarra, Gianni Sebastianelli al basso alla Luciano Nevi ‘Watson’ batteria. Una band assai consolidata, attiva da diverso tempo che ha all’attivo innumerevoli concerti ed esperienze live.



Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Live Ore 22.00



ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati

(per chi non ce l'ha costo 2 euro)



Per info pinispettinati@gmail.com

o ai numeri 3348337356 / 3939954899



Line-up

Max Pasquarelli, voce

Gianni Ferretti, tastiere,

Moreno Viglione alla chitarra,

Gianni Sebastianelli, basso

Luciano Nevi ‘Watson’, batteria