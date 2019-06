Good Food - La metà del gusto, l'evento

“La Meta del Gusto”. A Roma dal 13 al 16 giugno nel verde scenario dell’Unione Rugby Capitolina, a Roma.

Ancora pochi giorni e prenderà il via, nel cuore di Roma Nord, l'evento experience di Good Food. Il brand romano di iniziative ed eventi dedicati al gusto, all'intrattenimento, al benessere e all'attività fisica.

Gli appassionati potranno degustare le specialità enogastronomiche di street food lungo gli spazi espositivi allestiti. Sarà un viaggio esperienziale nelle diverse tradizioni del gusto. Ci sarà uno spazio dedicato alla cucina tipica greca e ancora: arrosticini assortiti, carne argentina, pizza di canapa, panini farciti, piadine e gnocchi fritti, arancini di mare, specialità romane, pugliesi e siciliane tra cui i mai troppo celebrati cannoli, birre artigianali e molto altro, il tutto all’insegna della qualità, in un clima di leggerezza che anticipa l’estate.

I visitatori potranno passeggiare nel verde tra gli stand, ascoltando musica dal vivo con proposte ogni sera differenti che renderanno il clima frizzante e coinvolgente.

Durante l’evento l'Unione Rugby Capitolina metterà a disposizione dei bambini le proprie strutture per avvicinarli al Rugby alla presenza di tecnici qualificati. Sarà l'occasione per i genitori per far apprezzare ai propri figli il binomio sport e gusto.

La location di Via Flaminia 867 a Tor di Quinto è facilmente accessibile e comoda da raggiungere.

Good Food è un brand BLUES ENERGY, attiva in comunicazione con la collaborazione di The Line, che intende promuovere il connubio cibo e salute attraverso scelte sostenibili, gratificanti e di gusto.

Perché quest’anno a Roma l’estate passa prima da Good Food.

Unione Rugby Capitolina

Via Flaminia 867 – Roma

Zona Tor di Quinto