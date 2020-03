Al Gonfalone l'omaggio al genio di Beethoven per il 250esimo anniversario della nascita

Giovedì 12 marzo 2020 – ore 20.30



Orchestra del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila

Direttore - Aurelio Canonici

Giulia Contaldo, Mina Yasuda - Pianoforte

In occasione del 250° anniversario dalla nascita di Ludwig van Beethoven l’Oratorio del Gonfalone dedicherà il concerto di giovedì 12 marzo 2020 al genio di Bonn riservando uno spazio speciale ai giovani musicisti. Per l’occasione sarà presente infatti l’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” di L’Aquila, diretta dal maestro Aurelio Canonici, che accompagnerà Mina Yasuda e Giulia Contaldo, due giovani pianiste provenienti dal Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

Il programma della serata é interamente dedicato all’arte pianistica di Beethoven, con l’esecuzione del Concerto in do maggiore n.1 Op. 15 (Giulia Contaldo, pianoforte) e il Concerto in Sol maggiore n. 4 Op. 58 (Mina Yasuda, pianoforte), entrambi nella versione per pianoforte e archi realizzata da Vinzenz Lachner (1811–1893) alla fine del diciottesimo secolo. Le due trascrizioni furono create in pieno periodo Biedermeier, epoca in cui il pianoforte era lo strumento favorito dalla borghesia tedesca. La difficoltà nell’eseguire opere orchestrali all’interno delle mura domestiche borghesi diede vita a una crescente domanda di concerti per pianoforte, in cui l’orchestra poteva essere sostuituita dall’organico cameristico. Tali composizioni di musica da camera con pianoforte divennero i principali campi di attività per gli arrangiatori che intendevano garantire una più ampia distribuzione di opere famose.



Il concerto successivo si terrà in due giornate, rispettivamente mercoledí 25 marzo e giovedi 26 marzo 2020, alle ore 20.30. In programma "BACH 300+30", 300 anni dalla composizione, 30 anni dalla prima esecuzione del M° Nordio dell'integrale delle Sonate e Partite di J.S. Bach avvenuta al Gonfalone. DOMENICO NORDIO – Violino. Esecuzione integrale delle Sonate e Partite per violino solista di J.S. Bach.



