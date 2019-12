Javier Girotto e l’Ensemble Mare Nostrum al Gonfalone

Il sassofonista e compositore argentino Javier Girotto si esibirà giovedì 12 dicembre, alle ore 20.30, nella meravigliosa cornice pittorica dell’Oratorio del Gonfalone, e sarà accompagnato dall’ensemble Mare Nostrum, diretto dal M° Andrea De Carlo.

Per l’occasione è stato scelto un programma ricco di improvvisazioni su danze antiche di origine popolare, come la passacaglia e la ciaccona. Le due forme musicali nacquero nella Spagna cinquecentesca e si diffusero tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, arricchendosi nel corso dei secoli di elementi autoctoni e paradigmatici dell’America Latina. Il viaggio musicale toccherà anche Roma e la sua tradizione musicale, con un’improvvisazione sulla vivace e brillante “romanesca” – detta anche “gagliarda”. Fu proprio questa danza a fare da modello per il noto brano popolare inglese Greensleeves, composto probabilmente nel XVI secolo.

La seconda parte del concerto sarà dedicata al repertorio moderno, con l’esecuzione del celebre brano Les feilleus mortes, composto da Joseph Kosma sui versi del poeta francese Jacques Prévert nel 1946, e magistralmente reinterpretata da Miles Davis. L’itinerario musicale terminerà con El Guajolote, esempio di Jarabe Mixteco, una danza popolare frizzante e ed esuberante, rappresentativa della regione Mixteca Oaxaqueña, in Messico.



Il concerto successivo si terrà giovedì 19 dicembre 2019, ore 20.30, con Marta Rossi, ottavino, e Romolo Balzani, flauto, accompagnati dall’Orchestra da Camera del Gonfalone e dal Coro Artipelago, diretto da Anna Tigli. In programma musiche di A. Vivaldi, G.F. Telemann, W.A. Mozart e G.F. Haendel.



Biglietti al botteghino: (un'ora prima del concerto)



Settore I° € 25

Settore II° € 20

Ridotti under 24 e convenzioni €15



Online Classictic

https://www.classictic.com/en/_autumn_sleeves__from_grensleves_to_miles_davis_at_oratorio_del_gonfalone/74539/786235/

Settore I° € 28

Settore II° € 23



Info: https://www.oratoriogonfalone.eu

Contatti

Tel. 066875952

Email: info@oratoriogonfalone.eu