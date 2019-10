Al Gonfalone il concerto di inaugurazione della stagione con i capolavori di Salieri e Mozart

Giovedì 17 Ottobre 2019, ore 20.30, avrà ufficialmente inizio la nuova stagione concertistica dell’Oratorio del Gonfalone. L’istituzione, che da anni promuove l’interesse per la musica e per l’arte, inaugurerà il nuovo anno musicale con un omaggio ai capolavori dei due celebri compositori, che furono protagonisti della vita musicale della Vienna di fine Settecento.

Ad aprire il concerto sarà la Sinfonia Veneziana di Antonio Salieri, peculiare esempio di “collage” musicale, frutto dell’invenzione di un editore moderno, Renzo Sabatini, il quale ha combinato l’overture dell’opera La scuola de’gelosi (1778) con quella de La partenza inaspettata (1779), creando così una sinfonia di tre movimenti. Sabatini ha ricostruito questa deliziosa opera da un insieme di parti orchestrali trovate presso il Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna.

La serata inaugurale proseguirà con l’esecuzione del Divertimento per archi n.2 K137, Divertimento per archi n.3 K138 e del Concerto per flauto e orchestra K314 di W.A. Mozart, opere che il compositore austriaco scrisse a Salisburgo e a Mannheim, ma con uno sguardo sempre rivolto all’Italia e al suo panorama musicale. Proprio il Divertimento K318 fu in parte scritto durante un soggiorno di Mozart a Milano, esperienza che, com’è noto, fu densa di eventi per l’allora compositore adolescente.

Matteo Evangelisti, concertista di fama internazionale e primo flauto del Teatro dell’Opera di Roma, eseguirà il celebre concerto di Mozart accompagnato dall’Orchestra da camera del Gonfalone, formazione istituita dal M° Gastone Tosato (fondatore della stagione concertistica).

I musicisti svolgono singolarmente un'intensa attività concertistica e didattica in

Italia ed all'Estero. Provengono da realtà musicali di grande prestigio, quali le Orchestre Accademia Nazionale S.Cecilia di Roma, Accademia Filarmonica della Scala, lʼOrchestra Verdi e I Pomeriggi Musicali di Milano, l'Orchestra Sinfonica di Roma, l'Orchestra Toscanini di Parma, l'Orchestra Sinfonica della RAI di Roma e Torino, il Teatro dell'Opera e lʼOrchestra di Roma e del Lazio.

Individualmente si sono formati e perfezionati con Maestri quali M.Cervera, G.Carmignola, A.Bonucci, E.Dindo, P. N. Masi, Quartetto Amadeus, ecc. Singolarmente hanno inciso per le Edizioni Bongiovanni, Stradivarius e Bam Music International. Si sono distinti nell'ambito di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali ("Isola di Capri", "Città di Moncalieri”, ecc.) .



Giovedì 24 ottobre, ore 20.30, il concerto “Mondi Paralleli” vedrà l’esecuzione del Trio per pianoforte, clarinetto e viola KV 498, di Marchenerzahlungen' Op.132 di Robert Schumann e dell’op.83 di Max Bruch.



