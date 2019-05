Al Gonfalone il concerto di chiusura della stagione: sguardo rivolto ai musicisti emergenti

Giovedì 16 Maggio, ore 20.30, si terrà all’Oratorio del Gonfalone il concerto di chiusura della stagione concertistica 2018-2019. L’istituzione romana ha visto ospiti anche quest’anno diversi giovani musicisti, vincitori di concorsi internazionali e nazionali, che si apprestano ad entrare nel panorama musicale mondiale.

Protagonista assoluto della serata sarà Fulvio Ferrara, flautista vincitore del Premio flautistico Angelo Persichilli 2018, prima edizione del Concorso dedicato al Maestro, venuto a mancare lo scorso 2017, che ha ricoperto l’incarico di direttore artistico dell’Oratorio del Gonfalone per ben vent’anni, e noto per essere stato un eccellente concertista e primo flauto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. Il Maestro Persichilli è stato anche maestro dell’attuale direttore artistico, il M°Romolo Balzani. Ferrara ha avuto modo di esibirsi presso numerose sale da concerto e teatri, come l’Auditorium Flaiano di Pescara, il Teatro Marrucino di Chieti, Teatro Massimo di Pescara. Nella stessa serata si esibirà la formazione “Gli Archi del Gonfalone”, composta da solisti e concertisti che provengono dalle orchestre italiane più note.

In programma le Antiche Danze e Arie per Liuto (Terza Suite), una raccolta di trascrizioni di brani per liuto che appartengono al XVI e XVII secolo, e che furono composte da Ottorino Respighi tra il 1917 e il 1937.

Seguirà il Concerto in mi minore per flauto e archi, una delle composizioni più conosciute di Saverio Mercadante, il quale ne realizzò ben quattro versioni differenti. La prima redazione risale infatti al 1813, mentre la seconda del 1814 divenne poi il Concerto op.57. Successivamente Mercadante ne fece un arrangiamento per quartetto e infine per piccola orchestra nel 1819.



Lunedì 20 maggio, ore 20.30, il celebre violinista Ilya Grubert terrà un concerto straordinario al Gonfalone, in collaborazione con l’AVOS CHAMBER MUSIC PROJECT.



Orario botteghino: apertura ore 19:30

Info: https://www.oratoriogonfalone.eu



Contatti

Tel. 066875952

Email: info@oratoriogonfalone.eu