Golden Gala 2018: le stelle dell'atletica mondiale il 31 maggio allo Stadio Olimpico di Roma

Golden Gala Pietro Mennea: la storia della grande atletica è pronta a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nella Capitale. L’appuntamento è per giovedì 31 maggio allo Stadio Olimpico, alle ore 19.30, per l’edizione numero 38 del più

importante meeting internazionale di atletica leggera in Italia, quarta tappa – e prima in Europa – del circuito IAAF Diamond League 2018.

Anche quest’anno il cast sarà stellare, con in gara 84 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Fari puntati in particolare sul rettilineo dei 100 metri, dove la nuova stella mondiale dello sprint, lo statunitense Christian Coleman, sfiderà i big Ronnie Baker, Bingtian Su, Jimmy Vicaut, Ramil Guliyev e i due giovani velocisti azzurri Filippo Tortu e Marcell Jacobs, pronti a stupire e a entusiasmare il pubblico in una sfida ad altissima velocità.

Altra gara che terrà tutti con il fiato sospeso sarà quella del salto in alto femminile, che annuncia la regina russa Mariya Kuchina-Lasitskene, imbattuta da quasi 40 gare, la bionda ucraina Yuliya Levchenko, la modella statunitense Vashti Cunningham. Attenzione però, perché l’alto in curva Sud vedrà anche un duello a tinte azzurre tra Alessia Trost, il bronzo mondiale indoor, ed Elena Vallortigara, già capace di saltare 1,95.

E poi il salto con l’asta maschile, la specialità più spettacolare dell’atletica leggera, con i big internazionali Sam Kendricks, Thiago Braz, Piotr Lisek e Shawnacy Barber pronti a dare l’assalto ai 6 metri di altezza davanti agli occhi del pubblico della curva Nord.

BIGLIETTI

È partita la corsa ai biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea in programma giovedì 31 maggio 2018 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti possono essere acquistati nei punti vendita di Listicket, Ticketing partner del meeting della Capitale, e sul sito della compagnia, all’indirizzo Listicket.com (nella sezione sport, o cercando Golden Gala nel motore di ricerca interno al sito).

Questi i prezzi dell’edizione 2018 (al netto dei diritti di prevendita). In più, è attiva anche la biglietteria del Foro Italico, a Roma (viale delle Olimpiadi 61, ex Ostello: apertura dal lunedì al venerdì, 10:00-13:00, 14:00-17:00).

Monte Mario Arrivi: 30,00 Euro - Ridotto under14: 15,00

Monte Mario Partenze: 20,00

Tribuna Tevere, Distinti Arrivi: 15,00

Curve e Distinti (esclusi i Distinti Arrivi): 5,00



Info e promozioni su www.goldengala.it

E-mail: promozione@goldengala.it

Tel: 06 33484740 - Cell: 391 1042910 - Fax: 06 87459071