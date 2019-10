Going and Coming, la mostra

In occasione della Rome Art Week, Rossocinabro è lieta di presentare ‘Going and Coming’, la riflessione degli artisti sulla loro situazione personale e sulla ciclicità della vita. L'insieme di opere esplora i temi della temporalità e dell'impermanenza della vita, articolando il paradosso di materialità e percezione, sofferenza ed esperienza.



In mostra: Janice Alamanou, Suzan Anan,Toni Altenstrasser, Brian Avadka Colez, Marco Azario, Benny De Grove, Cees Dert, Gustav Filipsons, Mélissa Follet, Liora Ganor, Kinga Lapot-Dzierwa, Heidi Kaas, Marta Kisiliczyk, Rosana Largo Rodríguez, Isabela Lleo Castells, Greta Giulia Lorimer, Karl Weiming Lu, Elise Mendelle, Betsie Miller-Kusz, Mehdi Oveisi, Elvio Miressi, Irena Procházková, Heidi Schütte-Kunz, Andrea E. Sroka, Heidi Schütte-Kunz, SS, Petra Tiemann, HowardArthur Tweedie, Astrid Ufkes, Vanessa Elaine, Vincenzo Vavuso, Stéphane Vereecken, Menno Vos, Anna Weichert, Ekaterina Zacharova



A cura di Cristina Madini