Go Flamingo! + Blind Stag@ Contestaccio wave night

Torna la New Wave Al Contestaccio Live Music di Roma. Sul palco saliranno: Blind Stag (Synthpop) // Go Flamingo! (Dark Wave da FERRARA) I Blind Stag sono una band elettropop romana. Nascono dalle sperimentazioni musicali e dalle sinergie dei due componenti del gruppo. Feel Prev (pianista, tecnico del suono e cantante rock del gruppo undergound romano "Z.O.T.") e Nunzio Sidereus (chitarrista, arrangiatore, tastierista nonchè cantante del gruppo alternative/rock "Bitterfly"), muovono nel 2015 i primi passi in un progetto comune che li vede nuovamente protagonisti in campo artistico dando alla luce il primo EP "Close To Nowhere", che prende ispirazione dalle sonorità synthpop e post wave. Il 2016 è l'anno dei concerti. Partecipano così a svariate serate, ospitati dagli organizzatori degli eventi più riconosciuti della scena dark e new-wave romana. La produzione musicale continua di pari passo con i concerti, e nei nuovi brani si sente massiccia la presenza dei sintetizzatori analogici, per un sound che il duo elettronico sta via via affinando sempre di più. A ottobre 2016 pubblicano il loro primo album "Victims of a Selfish Kind of Love", accompagnato dal videoclip "The Night Forever". Ingresso Gratuito A Seguire Dj set e selezioni dark - New Wave - elettronica fino a tarda notte.