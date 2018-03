Gnut al Ketumbar

Fuoripalco è la rassegna artistica e musicale che si svolge tutti i venerdì al Ketumbar per la direzione artistica di Federico Fiume e che presenta nel noto ristorante di Testaccio performance originali e particolari, in una dimensione in cui la parola convivio assume il suo significato più antico e profondo, quello di convivere, vivere insieme. Vivere insieme la tavola, la musica, la poesia, per concludere il venerdì con una di quelle serate che fanno bella la vita.



L’ospite di questo venerdì 23 marzo è il cantautore napoletano Gnut (Claudio Domenstico) che agli avventori del Ketumbar proporrà canzoni vecchie e nuove, ma anche l’anteprima di alcuni brani inèditi che faranno parte del suo quarto album, attualmente in lavorazione, prodotto da Piers Faccini..



Gnut ha pubblicato: “DiVento” (Blend’r/Venus - 2008),“Sunglasses under all stars” - Arm on stage (Ragoo pr./Edel - 2010), “Il rumore della luce” (Metatron/Audioglobe - 2011) - prodotto da Piers Faccini - , “L’importante è ca staje buono” - Tarall&Wine (Octopus records/Fullheads - 2013), “Prenditi quello che meriti” (Inri/Belive - 2014), "Domestico" (F.r.e.e./Audioglobe - 2016).

Le sue influenze musicali partono dal folk inglese di Nick Drake e John Martin, passando per la canzone napoletana, il Blues e la musica africana del Mali.

Ha aperto i concerti di : Afterhours, Kaki King, Piers Faccini, Marta sui tubi, Cristina Donà. Negli anni ha collaborato con: Mauro Pagani, Daniele Sepe, Piers Faccini, Stefano Bollani, Marta sui tubi, Afterhours, Arm on Stage, Awa Ly, Roberto Angelini, Sandro Joyeux, Francesco Forni e Ilaria Graziano, Ottavo Richter, Stefano Piro, Folco Orselli, Guappecartò, Maurizio Capone e Bungt e bangt,Francesco Di Bella e 24 Grana, Epo, Maldestro, Pier Cortese e molti altri.



Ketumbar,

via Galvani, 24 Roma Tel. 06/57305338 – 320/1925460

Prenotazione consigliata.