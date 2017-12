Gnu Quartet presenta il nuovo album Untitled che condensa dieci anni di vibranti esperienze musicali in un materiale originale e potente.

Dalla PFM ai Negramaro, da Niccolò Fabi agli Afterhours passando per Rachel Flowers, Cecilia Chailly e Shunga Jung, le collaborazioni del GnuQuartet hanno arricchito la tavolozza sonora del gruppo rompendo confini stereotipati.

Il gruppo propone un punto di vista puro, primigenio e libero da suggestioni diverse dalla musica in sè, già attraverso la scelta dei titoli: i brani si chiamano infatti semplicemente “Idee” ed hanno un numero che li contraddistingue tradendone la cronologia compositiva ma non offrendo volutamente altri stimoli, sono semi musicali per cortometraggi dell’immaginario, occasioni di viaggi interiori.