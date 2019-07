Gnomi e fate, la mostra di Aida Renteria

In mostra, sei opere dell'artista messicana, Aida Reinterìa, un mix tra realismo, metafisica e surrealismo, una piacevole ed equilibrata contaminazione, che richiede allo spettatore di "spogliare" le sue opere, per valutare con gli occhi lo sfondo, la tecnica, lo spazio, l'iconografia, la composizione e soprattutto la relazione tra disegno e colore, fino a quando si trovano i piccoli dettagli impercettibili ad occhio nudo, che per mezzo di un disegno "esatto" riesce a mostrare la sua fede nelle cose del mondo concreto, in tutte le sue forme e sfumature.

Ma la pittura di Aida, prende le distanze dalla realtà che cattura, perché attività è creare, ricostruire e conformare. Fare arte, richiede di ridisegnare il "reale per l'estetica" e per raggiungere questo obiettivo, ci vuole un certo mestiere, per essere in grado, di vedere il fondo della realtà, per poi portare alla pratica pittorica, le proprie idee, le proprie percezioni e visioni e in questo Aida Rentería è maestra.