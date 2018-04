Gnocco fritto e pizzottelle: c'è il pranzo emilio-romano

Da Hespresso il pranzo emilio-romano. La stazione del gusto vi aspetta domenica 29 aprile con un menù davvero speciale: il giusto contorno ad un appuntamento imperdibile. Alle 11 infatti Hespresso incontra Paolo Augello, autore del thriller made in Emilia Romagna, Il Caso Flegias (Ada Edizioni).

Il Caso Flegias. Torre Mancina. La passione per il metal detecting porta a una macabra scoperta. Il commissario Laura Lupino si imbatte in una vicenda più intricata del previsto. Gli scheletri del passato prima o poi tornano in superficie... Amore, affetti famigliari e amicizia: qual è il limite da non superare?

Pranzo emilio-romano

Antipasto:

Gnocco fritto con prosciutto crudo di Parma

Pizzottelle fritte con ricotta

Primo:

Risotto alla poverace (vongole)

Secondo:

Cotoletta alla bolognese con rosti di patate

Dessert:

Ciambella bolognese

Bevande:

Acqua

1/4 di vino bianco o rosso

Caffè