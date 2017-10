Dal 5 all’8 ottobre torna Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada: il meglio del panorama nazionale e internazionale, qualità elevatissime ed espositori pluripremiati.

Dal patrocino di Expo 2015 ad oggi, Gnam! conserva inalterato il suo tratto distintivo sull’eccellenza del suo street food, con una selezione severissima degli espositori.

Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada

Da giovedì a domenica, la Capitale ospita una quattro giorni di percorsi e scoperte tra gli stand ricchi di tipicità culinarie. Rinnovata la collaborazione con Ma-Trù il famoso ristorante di Amatrice, che si sta risollevando, anche grazie a questo tour gastronomico, con una delle migliori amatriciane al mondo.

Accanto, sempre dall’area colpita dal sisma, uno stand con la rarissima “Mortadella di Campotosto”, prodotta in quantità limitate ed esclusivamente in un ristrettissimo territorio: profumatissima, saporita e arricchita, al suo interno, da un lardo unico.

Ospite di questa edizione romana di Gnam!, Porcobrado, reduce dalla recentissima vittoria a Berlino come “Miglior panino in Europa”, grazie al suo maiale di Cinta Senese cresciuto allo stato brado.

Tra gli altri ospiti esclusivi, The Meat Market, la vera eccellenza dell’hamburger: lo chef è a disposizione per creare sfiziosi panini gourmet, ma i visitatori più creativi e golosi potranno scegliere tagli, peso, condimenti e salse per comporre un panino completamente personalizzato.

Gradito il ritorno di The Fisherman Burger, che lascia momentaneamente il suo ristorante per portare a Gnam! i suoi lobster roll, fish&chips, burger di tonno, ricci, tartare, fajitas, e molti altri piatti gourmet d’ispirazione americana, messicana e salentina.

Romano anche Domus Carciò, specializzato nel carciofo alla giudia, appena fatto, croccante e dorato proprio come vuole la tradizione del Ghetto.

I classici di Gnam!

E poi i grandi classici di Gnam!, spina dorsale del Festival: l’Antica Focacceria San Francesco, che con la sua storia è diventata il simbolo della Sicilia libera di Falcone e Borsellino, le introvabili bombette dall’associazione “Quelli della Bombetta”, più volte premiata a livello internazionale e tantissima scelta per celiaci, vegani, vegetariani, nel pieno rispetto di tutti i gusti e le necessità.

I menù di Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada

Nella passeggiata di Viale Oceania al laghetto dell’Eur troverete anche specialità internazionali.

Per l’Argentina asado, per il Messico burritos, tortillas, totopos e alitas, per il Brasile churrasco, per il Venezuela churritos, arepas, per la Spagna paella, tapas, crema catalana e sangria, per l’Ungheria kurtőskalács, per la Grecia

gyros pita, moussaka, feta saganaki, yogurt miele e noci.

Per gli amanti delle commistioni internazionali, panini gourmet, hot dog di vario tipo, barbecue, fish and chips, tiramisù e gelati.

L'Italia a Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada

A tenere alta la bandiera dell’Italia, arrivano anche dall’Emilia Romagna gnocco fritto con salumi emiliani e piadina romagnola, dall’Abruzzo arrosticini, dal Lazio amatriciana, gricia, cacio e pepe, pizza e mortazza, dalla Toscana hamburger di chianina, kebab del Chianti, lampredotto e panino con carne affumicata di Cinta Senese DOP, dalle Marche le olive ascolane, dalla Campania caciocavallo impiccato, pasticceria e rosticceria tipica (sfogliatelle, pastiera, babà, montanara), dalla Puglia bombette, panzerotti, fritture di mare, panini di mare (salmone, astice, tonno, polpo), impepata di cozze, dalla Calabria salsiccia locale, nduja di Spilinga e morzello, dalla Sicilia cannoli, cassatine, pani ca' meusa, panelle, cazzilli, caponata e arancine.