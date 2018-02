Gloria Trapani live all'Auditorium

Gloria Trapani, elegante cantautrice e compositrice, presenta uno show di chiaro respiro internazionale caratterizzato dal fertile incontro del Jazz con la canzone d'autore che è anche il fulcro emozionale del suo ultimo lavoro discografico "Life is there...and Everywhere" in cui l'artista si muove su terreni sonori differenti, passando dall'anima intimista e calda delle ballate fino a momenti di forte impatto ritmico alla ricerca della massima espressione degli strumenti acustici.