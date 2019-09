Globi, stelle e alchimisti. Le medicine del firmamento: l'evento nella Notte Europea dei Ricercatori

Osservare il cielo di Roma sospesi tra passato, presente e futuro. L’occasione per farlo è venerdì 27 settembre quando, nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori, i Musei Scientifici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la ASL Roma 1, in collaborazione con l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, daranno vita ad un pomeriggio dedicato alle stelle che si terrà nella splendida cornice del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, a partire dalle ore 17.30.

Il Salone del Commendatore sarà la location dedicata alla riflessione storica, artistica e astronomica, in cui esporre al pubblico il seicentesco Globo Celeste di Vincenzo Maria Coronelli ed ammirare le costellazioni rappresentate con straordinari disegni mitologici, ricchi di fascino e di dettagli nel corso dell’esibizione de La Fontegara, un ensemble di musica medievale e rinascimentale.

Grazie a tre percorsi paralleli i visitatori potranno inoltre osservare in diretta streaming la proiezione panoramica del cielo sopra il Palazzo del Commendatore, utilizzare telescopi messi a disposizione dal Planetario di Roma Capitale, assistiti da esperti astronomi, e partecipare alla rappresentazione teatrale a cura del Teatro Reale.

L’evento è promosso da Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Programma

Cortile del Commendatore

Ore 17.30 Accoglienza

Salone del Commendatore

Convegno scientifico

Ore 18

Saluti istituzionali e inizio lavori

Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1

Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali

Moderatrice: Enrica Battifoglia (Giornalista scientifica ANSA)

Ore 18.15 Tema Storico-Artistico-Astronomico

“Astri e comete al Santo Spirito: il Globo del Coronelli e il Salone del Commendatore”

Gianluca Masi (Planetario di Roma Capitale)

“Astronomia e Astrologia illustrata nelle collezioni della Biblioteca Lancisiana”

Patrizia Ricca (ASL Roma 1)

Ore 18.45 Tema Storico-Medico-Astronomico

“Astronomia e Astrologia tra Rinascimento ed Età Barocca”

Gianni Iacovelli, Gaspare Baggieri (Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria)

“Il Matrimonio di Urania ed Esculapio: perchè il cielo abita al Santo Spirito”

Giangiacomo Gandolfi (Planetario Roma Capitale)

Ore 19.30

Conclusioni e presentazione percorso

Salone del Commendatore

Esposizione Globo Celeste di Vincenzo Maria Coronelli

Momenti Musicali, a cura di La Fontegara, gruppo di musica antica

Loggiato del Palazzo

Osservazione del cielo attraverso i telescopi

Sala S. Spirito

Proiezione panoramica del cielo sopra il Complesso Monumentale del Santo Spirito in diretta streaming

Sala Alessandrina

Mostra documentaria e di strumenti scientifici

Museo storico nazionale dell’arte sanitaria-laboratorio alchemico

Rappresentazione teatrale e lettura di passi di antichi testi a cura del Teatro Reale di Alessandro Rubinetti

Per info

www.aslroma1.it

060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

info@museozoologia.it