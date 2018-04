Gli Youtuber Greater Fool conquistano Romics 2018

Dal 5 all’8 Aprile torna con la sua XXIII Edizione Romics, l’appuntamento più atteso nella Capitale per gli appassionati di fumetti, animazione e games. Dopo la trionfale accoglienza delle ultime due kermesse, i 200.000 giovanissimi che ogni anno affollano Romics ritroveranno sabato 7 e domenica 8 sul palco del Padiglione 6 l’eclettico vocalist Lele Sarallo a presentare un ricchissimo spettacolo no-stop di stelle di YouTube, Instagram e Facebook con i top talent del network Greater Fool.





Ai fan che attendono l’occasione di incontrare dal vivo i propri beniamini web con la fortunata formula del Meet & Greet, Greater Fool e Romics riserveranno uno show ricolmo di sorprese. È previsto l’arrivo di un’autentica squadra di astri nazionali di YouTube, dai veterani del Tubo pronti a riabbracciare in live un pubblico che sta iniziando ad apprezzarli anche in contesti tradizionali, come il cinema o in libreria, ai nuovissimi “idol” per la prima volta in scena dal vivo con le loro più divertenti performance online.





Tra i nomi confermati svetta quello di Geppo, il celebre barzellettiere condiviso ogni mattina da milioni di italiani su Facebook e Whatsapp. Mattatore dell’inverno radiofonico con il morning show “La sveglia dei gladiatori” su RDS Roma, a cui si è affiancato l’exploit di vendite del suo audiolibro di barzellette su Amazon Audible e iTunes, Geppo regalerà al pubblico di Romics, in anteprima, un’anticipazione della sua commedia d’esordio allo storico teatro Brancaccio “Stasera a casa di Geppo”.







Insieme a Geppo, Greater Fool porterà sul palco un trio di grandi rivelazioni YouTube del 2018: il simpaticissimo vlogger Kevin Ruiz, il nuovo “re dei prank” xDrake e il “titanico” guru dei video virali zFenix. Ma non è finita: ci saranno anche gli enfant prodige Charlotte M e Mirkolino (con la sua BigMamma), i più seguiti dai bambini che ormai preferiscono YouTube alla TV, il gamer Omega e per movimentare il palcoscenico rivedremo anche gli stunt degli spericolati Motorissimi.



E per concludere in bellezza, sarà sempre Lele Sarallo a fare gli “onori di casa” alle esibizioni dei Super Big di Romics Favij e i Mates (ovvero il gruppo formato dai quattro Creators Vegas, Anima, St3pNy e SurrealPower), previste rispettivamente sabato e domenica, a cui seguirà l’intramontabile concerto di Cristina D'Avena. In fondo, c'è un bambino mai cresciuto in ognuno di noi!



