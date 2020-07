Gli scavi di Ostia Antica

Una passeggiata nella storia alla scoperta di Ostia antica, la prima colonia di Roma, fondata secondo la tradizione nel VII secolo a.C. da Anco Marzio, uno dei sette mitici re di Roma.



Camminando lungo gli antichi assi viari della città, avremo la possibilità di conoscere meglio la vita quotidiana degli antichi romani: i loro pomeriggi alle terme, gli spettacoli nei teatri, lo shopping nelle tabernae, facendo una sosta in una “popina” a sorseggiare un bicchiere del loro vino preferito!



Tra i resti maestosi di terme, templi, caseggiati e domus, potremo davvero rivivere i fasti del passato nella città che fu uno dei più importanti centri commerciali e portuali dell’Impero.



Appuntamento h. 10.00 presso la biglietteria degli scavi, in Viale dei Romagnoli 717, Ostia Antica.



Come arrivare: linea B della metropolitana fino a Piramide, poi treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.



Costo della visita guidata, comprensivo del noleggio della radioguida: 12€, 6€ minori di 18 anni, minori di 10 anni € 2,00 per il noleggio della radioguida (facoltativo). Costo del biglietto d’ingresso agli scavi: intero 12€, ridotto 2€ (per i giovani dell’Unione Europea dai 18 ai 25 anni), under 18 gratis.



Durata: 2 ore.



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico;

oppure scriveteci su WHATSAPP al numero: 324 0950351.

In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email e whatsapp).



Prenotazione obbligatoria.



La visita verrà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043.

I partecipanti sono invitati a portare con sé mascherine e gel igienizzante e a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.