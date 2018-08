Gli Otto Ohm in concerto a Villa Ada

Dopo aver festeggiato vent’anni di carriera l’anno scorso, gli Otto Ohm tornano sul palco di Villa Ada sabato 4 agosto con i loro indimenticabili successi. La loro musica si origina dal rap, dub e raggae, per diventare qualcosa di molto personale. Una musica fatta di arrangiamenti curati e trascinata da testi che si fanno sempre più intensi col passare degli anni.



Tra i loro successi indimenticabili: Crepuscolaria, Amore al terzo piano, Domani e tante altre. Pluripremiati al MEI per diversi loro video, fra cui quello del singolo Domani, hanno collaborato con tantissimi artisti tra cui Sabina Guzzanti per il film Bimba È Clonata una Stella, Boom da Bash, Daniele Silvestri per il brano A Me Ricordi il Mare.



Band nata nel 1997 dall’idea di Andrea Vincenzo Leuzzi che con Fabrizio De Angelis, iniziò suonando in uno studio allestito in casa, con i consigli di Fabrizio Bacherini. Contemporaneamente si aggregarono altri amici, ovvero: Daniela Mariani e Stefano Bari. A quel tempo Bacherini fondò un'etichetta con Andrea Marotti, la Casa di Cura, per la produzione del neonato gruppo degli Otto Ohm, anche se dopo la storia prese un'altra piega, con l'interessamento alla band di Stefano Senardi, storico discografico, che portò il gruppo con sé nei suoi spostamenti discografici.



“T’ho amato sempre, non t’ho amato mai” è il titolo di questa venticinquesima edizione di Villa Ada – Roma incontra il mondo. Una frase - presa in prestito da Fabrizio De Andrè – che vuole esprimere le contraddizioni dei sentimenti, le diverse emozioni del pubblico quando guarda un concerto, il rapporto tra i romani e la propria città.



Villa Ada – Roma incontra il mondo è il più grande evento dell’estate romana, che si svolge sulle rive del laghetto sotto l’egida di Dada srl e ARCI Roma. La manifestazione fa parte del programma dell'Estate Romana promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.





VILLA ADA

via di Ponte Salario 28 - Roma

#VillaAda2018

Dalle ore 9 servizio ristoro e centro estivo per i più piccoli e dalle 18 stand e area "relax" e ristorazione" nel D’Ada Park (area gratuita)

Dalle ore 21.30 a 00.30 concerti main stage (area a pagamento)



INFO PER IL PUBBLICO:

Mail: info@villaada.org

Telefono 06 41734712

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 16)

Cellulare 3288128609

(attivo dalle ore 16 alle ore 21)



Otto Ohm – sabato 4 agosto – ore 21.30 - biglietti in prevendita 11,50 euro + ddp